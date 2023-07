Calciomercato Serie A / Le trattative e gli affari di oggi: un nuovo difensore per Gasperini, Fiorentina su Audero della Sampdoria

Calciomercato di Serie A che entra sempre di più nel vivo. Tutte le squadre sono alla ricerca dell’occasione giusta in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche Sead Kolasinac, ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Esterno bosniaco classe 1993 nato in Germania, arriva a parametro zero. L’ultima stagione ha giocato nel Marsiglia, ma ha vestito anche le maglie di Arsenal e Schalke 04. La Fiorentina invece, per quanto riguarda la porta, ha messo gli occhi su Emil Audero della Sampdoria. I liguri sono appena retrocessi e il portiere è in uscita. Previsto un incontro tra le parti in questi giorni.

Cagliari su Cistana del Brescia, Bologna su Jashari

Stagione fallimentare quella del Brescia, che è retrocesso in Serie C. Andrea Cistana lascerà il club e su di lui c’è il Cagliari. Difensore centrale 26enne, interessa anche alla Fiorentina di Italiano. In casa Bologna invece, in caso di partenza di Dominguez, il preferito è Ardon Jashari, svizzero classe 2002 del Luserna. Il costo del giocatore è di 7 milioni di euro.

Roma: saltato Frattesi, ecco le alternative

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, andrà all’Inter. Per la Roma si tratta di un obiettivo sfumato e i giallorossi preparano le alternative. Una è quella di Tommaso Baldanzi dell’Empoli, l’altra è quella di Scott McTominay del Manchester United. Per quanto riguarda invece le uscite, Rick Karsdorp potrebbe tornare al Feyenoord.