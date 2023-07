La FIFA ha distribuito i 215 milioni di euro stanziati per il Mondiale in Qatar: il Torino incassa più di un milione di euro

Come ampiamente previsto, la FIFA ha distribuito i soldi del Mondiale in Qatar ai club. Erano stati stanziati 215 milioni di euro (209 milioni di dollari) da distribuire e il Torino ha incassato la cifra esatta di 1,168,046 milioni di euro. Si tratta di un ringraziamento, per aver dato i giocatori alle Nazionali in occasione dell’evento.