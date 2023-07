La prima giornata di Serie A 2023/2024 per il Torino sarà in casa contro il Cagliari: i biglietti sono in vendita

La Serie A 2023/2024 è alle porte: nella prima giornata di campionato il Torino, affronta in casa il Cagliari di Ranieri appena promosso. I biglietti sono in vendita: appuntamento a lunedì 21 agosto alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Cagliari. Di seguito i prezzi dei biglietti.

Torino-Cagliari: i prezzi dei biglietti

Curva Maratona 20 euro (10 euro per gli Under 18) Curva Primavera 20 euro (10 euro per gli Under 18) Distinti Granata 25 euro (10 euro per gli Under 18) Tribuna Granata 30 euro Poltroncine Granata 70 euro

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni