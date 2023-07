Nell’allenamento di oggi, Pietro Pellegri è tornato al Filadelfia con qualche giorno di anticipo: la sua voglia di riscatto è tanta

In attesa del ritiro di Pinzolo, continua la preparazione del Torino al Filadelfia. Nell’allenamento di oggi, 14 luglio, sono rientrati 7 giocatori e tra questi c’è anche Pietro Pellegri. L’attaccante classe 2001 avrebbe avuto ancora qualche giorno di vacanza, ma ha preferito mettersi subito al lavoro. Fino a qualche giorno fa, era a giocare l’Europeo Under 21 in Romania e Georgia, insieme a Samuele Ricci. L’Italia è stata subito eliminata e i due sono andati in vacanza insieme ad Ibiza, ma il numero 11 è già rientrato al Filadelfia. La sua voglia di riscatto e di fare bene in Serie A è tanta.

Pellegri: la voglia di rivalsa

Gli infortuni e i problemi fisici hanno tolto tanto ad un ragazzo dalle indiscusse qualità. Lanciato a soli 16 anni da Juric con la maglia del Genoa, nella sua esperienza in Francia al Monaco si è perso, ma ora la sua voglia di lascarsi i problemi alle spalle e fare gol è al massimo. Nella stagione 2022/2023 per lui 20 presenze condite da 4 gol e 1 assist.