La cifra che incasserà ogni squadra dipenderà dal numero di giocatori dati alle Nazionali e alla durata dell’impegno in Qatar

Urbano Cairo durante i Mondiali in Qatar avrà qualche milione di motivi in più per tifare le Nazionali di cui fanno parte i calciatori del Torino: la Fifa ha infatti stanziato 209 milioni di dollari, circa 215 milioni di euro, da destinare ai club di tutto il mondo come sorta di ringraziamento per aver dato i propri giocatori alle varie nazionali per la Coppa del Mondo. La somma di denaro che ogni società riceverà dipenderà quindi dal numero di giocatori convocati per Qatar 2022 ma anche dal numero di giorni in cui saranno impegnati nel torneo e non potranno quindi essere a disposizione dei club di appartenenza.

I giocatori del Torino al Mondiale

I calciatori del Torino che partiranno per il Qatar dovrebbe essere sette: Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Namanja Radonjic con la Serbia, Nikola Vlasic con la Croazia, Ricardo Rodriguez con la Svizzera, Demba Seck con il Senegal, Karol Linetty con la Polonia. Difficile invece che Perr Schuurs possa trovare uno spazio nella rosa dell’Olanda. I club riceveranno circa 10.000 euro per ciascun giorno in cui un singolo calciatore sarà impegnato al Mondiale, facendo due calcoli il Torino potrebbe quindi incassare circa 1,2 milioni se dovessero essere confermate le sette convocazioni e tutti e sette dovesse terminare la loro avventura ai gironi eliminatori. La cifra potrebbe aumentare in casa di qualificazione agli ottavi, quarti e turni successivi da parte della Serbia, della Croazia o di una delle altre nazionali in cui sono impegnati calciatori del Torino.

Gli ex granata che possono essere convocati

Ma non sono solamente i calciatori attualmente al Torino che possono portare soldi nelle casse granata con la loro partecipazione al Mondiale, “il compenso sarà versato a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti la Coppa del Mondo” ha spiegato la FIFA. Questo significa che anche Gleison Bremer, che recentemente ha esordito con il Brasile, in caso di convocazione nella Selecao potrebbe far guadagnare al Torino qualche migliaia di euro in più. Lo stesso discorso varrebbe nel caso in cui la Croazia convocasse Josip Brekalo o il Belgio chiamasse Dennis Praet.