Milinkovic-Savic dopo Napoli ha rimediato un‘altra prestazione negativa, il portiere serbo non potrà commettere errori nel derby della Mole

Il Toro è in parte riuscito a uscire dalla crisi che stava attraversando, conquistando 1 punto contro l’Empoli dopo aver collezionato tre sconfitte rimediate contro Inter, Sassuolo e Napoli. Invece Vanja Milinkovic-Savic non ha ancora superato il periodo buoi che sta vivendo e dopo diversi errori commessi contro il Napoli, soprattutto sulla rete del momentaneo 2-0 in favore dei partenopei, è inciampato in un altro sbaglio nel match contro l’Empoli. Il numero 32 granata, insieme al compagno di squadra Koffi Djidji, ha delle grandi colpe sul gol segnato dai toscani. In occasione della rete segnata in rovesciata da Mattia Destro infatti, il portiere ex Lechia Danzica si è dimostrato sicuramente troppo poco reattivo, tuffandosi in ritardo. Ora Milinkovic-Savic per riscattarsi avrà a disposizione il derby contro la Juve. Il portiere serbo è ben consapevole di quanto la partita contro i bianconeri sia importante e sentita in città, soprattutto sponda Toro, e anche per questo motivo non vorrà fare altre brutte figure. Rialzare la testa nel match contro la squadra di Massimiliano Allegri è, e deve essere, il primo obiettivo del portiere classe 1997.

Milinkovic-Savic vuole evitare di ripetere la scorsa stagione

Fare bene contro la Juve anche per evitare di ripetere quanto successo la scorsa stagione, con Milinkovic-Savic che, dopo aver inanellato una serie di prestazioni deludenti, perse il posto da titolare in favore di Etrit Berisha che così raccolse diverse presenze in campo. Il numero 32 del Toro non vuole neanche perdere l’opportunità di andare a giocare i prossimi Mondiali da protagonista con la sua Serbia. Per non vedere sfumare questa occasione dovrà dare una svolta alla sua stagione, anche perché il Toro conta su di lui per cercare di migliorare il decimo posto in classifica ottenuto alla fine dello scorso campionato. I granata dovranno cercare di lottare fino al rush finale per un obiettivo importante. Almeno questo è quello a cui sicuramente auspicano Juric e i tifosi del Toro.