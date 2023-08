Sondaggi / Torino-Cagliari: per la prima partita di Serie A dei granata, i lettori vogliono Sanabria in attacco

Manca pochissimo e il Torino farà il suo esordio in Serie A in casa contro il Cagliari. In attacco ci sono Sanabria e Pellegri, ma solo uno partirà titolare. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici di esprimere una preferenza tra i due. Con il 68% dei voti, i lettori vogliono Antonio Sanabria in attacco, mentre Pietro Pellegri ha ricevuto il 32% dei voti.