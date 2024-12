Sondaggio / Fino a questo momento Njie è sempre stato schierato a partita in corso, diteci se contro l’Empoli lo vorreste dall’inizio

Il Torino si prepara ad affrontare l’Empoli in una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per rilanciarsi in campionato. Ma la domanda che aleggia sulle bocche dei tifosi è una: Njie deve partire titolare? Il giocatore granata è stato l’ultimo tra gli attaccanti a segnare, realizzando una rete decisiva contro il Como, e da allora è sembrato l’unico in grado di smuovere la dinamica offensiva della squadra. Con le difficoltà evidenti in attacco e l’assenza di gol da parte degli altri bomber, potrebbe essere arrivato il momento di affidarsi a lui dal primo minuto. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Njie titolare venerdì contro l’Empoli? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

Vorreste Njie titolare contro l'Empoli? Sì

No Guarda i risultati

Loading ... Loading ...