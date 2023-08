Sondaggi / Dopo la brutta sconfitta in casa del Milan, i lettori hanno dato la colpa ai mancati rinforzi arrivati dal mercato

Una brutta partita, quella andata in scena sabato sera a San Siro da parte del Torino. Una sconfitta per 4-1 che rimbomba nella testa della squadra e dei tifosi, a cui abbiamo chiesto di chi fosse la colpa. Il 55% dei lettori ha attribuito la colpa ai mancati rinforzi arrivati dal mercato, stimolando dunque la società in questi ultimi giorni. Il 22% ha assegnato responsabilità a Ivan Juric, colpevole magari di non aver permesso alla squadra di rendere al meglio. Secondo il 17% la colpa è dei giocatori, mentre per il 7% degli errori arbitrali che hanno portato i rossoneri a ricevere due rigori.