Cedereste Buongiorno per Zapata e Soppy?

Sondaggio / Sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio con l’Atalanta che prevede la cessione di Buongiorno, diteci cosa ne pensate

Nelle ultime ore l’Atalanta ha alzato il proprio pressing per avere Alessandro Buongiorno come rinforzo per la difesa. Il centrale potrebbe rientrare in un’operazione più ampia che riguarderebbe anche Duvan Zapata e Brandon Soppy. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: cedereste Buongiorno all’Atalanta se in cambio dovessero arrivare l’attaccante e il terzino? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

