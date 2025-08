Nicola Rauti cerca una nuova squadra. Dopo il prestito al Vicenza, vari club si sono interessati al giocatore di proprietà del Toro

Nicola Rauti è alla ricerca di una nuova avventura. L’attaccante classe 2000 è reduce dall’esperienza in Serie C con la maglia del Vicenza. Con i biancorossi, Rauti ha raccolto 37 presenze, 8 gol e 4 assist in Lega Pro.

Un buon bottino che, però, non è bastato per convincere il Toro a confermare il giocatore in squadra. Così, l’ex Spal e Pescara è costretto a guardarsi attorno. Il Vicenza vorrebbe rinnovare il prestito per Rauti, che ha convinto alla corte di Stefano Vecchi. I veneti non sono l’unico club interessato all’attaccante. Nella corsa per il giocatore si è inserito l’Union Brescia, nato dalle ceneri del Brescia. I lombardi vogliono iniziare al meglio la loro avventura in Serie C e, per questo, puntano a un giocatore di qualità.