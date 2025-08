Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2025/2026 prosegue il calciomercato. Il Milan è tra le squadre più attive. I rossoneri continuano a seguire la pista che porta ad Ardon Jashari. Nelle prossime ore, il centrocampista incontrerà la dirigenza del Bruges e chiederà di essere ceduto. I rossoneri non alzeranno per il momento l’offerta da 33.5 milioni di euro più bonus.

Il ds Igli Tare lavora anche in uscita. Il Milan vuole cedere Samuel Chukweze e potrebbe trattenere Noah Okafor, dato in partenza nelle scorse settimane. Lo svizzero piace sempre al Bologna. Gli emiliani, reduci dall’addio di Beukema, seguono con attenzione Heggem del West Brom.

Il Pisa chiude per Aebischer, la Roma accoglie Ghilardi

Il Pisa continua il suo mercato scoppiettante. Dopo l’arrivo di Juan Cuadrado, i nerazzurri hanno piazzato un secondo acquisto di qualità: Michel Aebischer del Bologna. Giocatore esperto, lo svizzero rinforza il centrocampo dei toscani neopromossi.

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Daniele Ghilardi. Il difensore arriva nella Capitale dall’Hellas Verona per una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

Bradaric a Verona, la Fiorentina vicinissima a Sohm

L’Hellas Verona si prepara ad accogliere nuovamente Domagoj Bradaric. I veneti hanno trovato l’accordo con la Salernitana per l’acquisto del giocatore croato, già in prestito al Verona nella passata stagione. La Fiorentina rinforza il centrocampo.

I viola sono vicinissimi alla chiusura della trattativa che porterà Simon Sohm del Parma a Firenze. Un rinforzo di qualità per Stefano Pioli, che accoglie un centrocampista da 4 gol in 37 presenze di Serie A. Il Cagliari aumenta la qualità del proprio attacco. I rossoblù sono a un passo da Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter.

Daniele Ghilardi of Hellas Verona FC looks dejected during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.