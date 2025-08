Il Torino è a caccia (anche) di una punta e col Napoli gli affari sono già stati due: Simeone resta nel mirino

A un mese dal termine del calciomercato, al Torino mancano ancora diversi giocatori prima di poter terminare la campagna acquisti per la prossima stagione.

Nell’ultima conferenza stampa Urbano Cairo ha avuto la possibilità di presentare il nuovo allenatore del Torino, tuttavia tra le notizie che hanno destato più interesse, ci sono quelle legate al calciomercato dei granata. Dopo aver dichiarato che mancano almeno 3 acquisti per completare la rosa, Cairo ha specificato che oltre a un terzino sinistro e a un esterno destro, la società si muoverà sul mercato per cercare di ufficializzare l’arrivo di un nuovo giocatore che possa implementare la qualità della squadra.

Una nuova possibile trattativa con il Napoli

Oltre ai rinforzi per le corsie, Cairo ha specificato che l’ultimo acquisto del Torino dipenderà da come si svilupperà il mercato: “Ci manca il terzino, ci manca un esterno, poi dipende da quello che esce”. Il presidente non ha però rivelato quale sarà il reparto che beneficerà di un altro possibile obiettivo del Torino. Non è da escludere che i granata possano riaprire i contatti con il Napoli, dal momento che una delle ultime dichiarazioni di Cairo ha riguardato una possibile nuova trattativa con la società. Il presidente ha infatti commentato in modo scherzoso la possibilità di interagire nuovamente con i partenopei dopo la cessione di Milinkovic-Savic e l’arrivo di Ngonge: “Non c’è due senza tre”.

Un’alternativa per l’attacco

Baroni spera di poter ritrovare quanto prima Zapata in campo, tuttavia non è da escludere che il ritorno sul terreno di gioco possa prolungarsi per ancora qualche tempo prima che il colombiano torni nella sua forma migliore. Per questo motivo Baroni potrebbe vedere di buon occhio l’arrivo di un giocatore come Simeone, un attaccante d’esperienza che potrebbe garantire maggiore profondità e qualità al reparto offensivo.