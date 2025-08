Un terzino sinistro, un esterno, un attaccante: e, se dovessero esserci delle partenze, i giocatori andranno sostituiti

Mancano ormai poche settimane all’inizio della stagione. Il primo incontro del Torino sarà quello in programma il 18 agosto in Coppa Italia contro il Modena, e sebbene la chiusura del mercato è prevista per l’1 settembre, la dirigenza granata avrà a disposizione solo più poche settimane per ultimare la squadra in tempo per la prima partita ufficiale della stagione. Ma quanti giocatori mancano per completare la squadra? Almeno tre: un’alternativa a Biraghi e due giocatori che possano completare il reparto avanzato, tra trequarti e soprattutto attacco.

I giocatori che mancano al Torino

Un sostituto per Biraghi è fondamentale per permettere a Baroni di poter contare su una valida alternativa in quel ruolo, dal momento che il nuovo tecnico granata, per lo stile di gioco che è stato solito presentare, ha sempre fatto ricorso a coppie di esterni dotati di gamba che fossero in grado di sostenere l’azione offensiva e di contenere le avanzate avversarie. Una punta, in attesa di Zapata, sembra quantomeno necessaria per poter evitare di commettere nuovamente gli errori di un anno fa.

Gli obiettivi di mercato

Ed è quello che Cairo ha confermato nel corso della presentazione di Marco Baroni: “Al Torino mancano in una rosa di 25 calciatori tre giocatori. Ovvio che se dovesse poi partire qualcuno andrà sostituito.” La rosa di Baroni sebbene vanti un discreto numero di giocatori rimane ancora troppo fragile per far si che possa definirsi competitiva per la prossima stagione. In un panorama calcistico dove gli infortuni sono sempre più frequenti, sarà quindi fondamentale garantire almeno una riserva per ogni ruolo.