Il Torino valuta sostituti in caso di partenza di Saul Coco. Il nome caldo in casa granata è quello di Jay Idzes

Il Torino valuta sostituti in caso di addio di Saul Coco. I granata non vogliono farsi trovare impreparati e, nonostante l’arrivo di Ismajli, il club vuole assicurare a Marco Baroni un altro centrale per avere più alternative a disposizione.

Al Filadelfia, il nome caldo è quello di Jay Idzes. Il difensore nato in Olanda ma naturalizzato indonesiano si è messo in mostra con la maglia del Venezia. Nonostante la retrocessione, il capitano dei lagunari si è rivelato un solido difensore e, per questo motivo, Idzes ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A.

Idzes, non solo Torino

Oltre al Toro, anche Genoa e Sassuolo hanno mostrato interesse per Jay Idzes. I rossoblù vogliono alzare l’asticella e provare ad ambire a qualcosa in più rispetto alla solita salvezza. Il Sassuolo, invece, partirà proprio con l’obiettivo di concludere la stagione assicurandosi la permanenza in Serie A.

I neopromossi vogliono rinforzarsi con acquisti di qualità e che possano portare esperienza in squadra. Il Torino è chiamato ad alzare il livello delle prestazioni e ambire all’Europa. In caso di addio di Coco, i granata seguono Idzes per il quale, però, sarà necessario battere un’agguerrita concorrenza.

Lo Spartak Mosca deciso su Coco

Lo Spartak Mosca vuole Saul Coco. I russi hanno palesato il loro interesse nelle scorse settimane e hanno mantenuto vivi i contatti con il Torino per il difensore. I granata hanno già rifiutato alcune offerte del club di Mosca.

La scorsa estate, il Toro ha acquistato Coco dal Las Palmas per poco più di 8 milioni. Il club granata non vuole registrare nel bilancio una minusvalenza e, per questo motivo, attende l’offerta giusta. Il direttore tecnico Davide Vagnati tratta con i club che si sono fatti avanti per l’equatoguineano: Coco, dunque, non è incedibile. Per questo motivo, il Toro vuole farsi trovare pronto in caso di addio del difensore con un rinforzo di qualità come Idzes.