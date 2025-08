Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della situazione Donnarumma ai microfoni di Sky Sport

Tanti acquisti e meno cessioni rilevanti. Una sessione di mercato atipica per il Torino, che rispetto a come si è mossa nelle finestre precedenti quest’estate sembra star facendo tutto nei tempi giusti. I granata hanno già messo a segno 5 acquisti e vogliono chiuderne altri due (Simeone e Amenda), e allo stesso tempo hanno ora intenzione di definire qualche cessione. Se tra quelle importanti – tecnicamente e non solo – a spiccare sono state le partenze di Ricci e Milinkovic-Savic, ora che i soldi per le entrate sono stati incassati è tempo di pensare alle vendite minori. Un esempio potrebbe portare il nome di Antonio Donnarumma, arrivato lo scorso anno ma mai capace di esordire in maglia granata, che va verso la Salernitana.

Le parole di Faggiano su Donnarumma

Prelevato a parametro zero dal Padova lo scorso agosto, Antonio Donnarumma ha ricoperto il ruolo di terzo portiere nel corso della stagione 2024/2025, senza mai scendere in campo in gare ufficiali. E adesso, dopo un solo anno, il portiere campano sembra essere pronto a salutare per tornare in Serie C, dove lo aspetta la Salernitana. I granata sono infatti in chiusura per l’arrivo del 35enne, e a confermarlo è stato anche il direttore sportivo Faggiano, il quale ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Potrebbe arrivare, martedì mattina (oggi, ndr) parlerò con il direttore sportivo del Torino”. Affare vicino alla conclusione dunque, ora il Toro dovrà decidere se lasciare in rosa Popa come terzo portiere o prendere dal mercato un profilo più esperto.