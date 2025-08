Il Torino è al lavoro per completare la trequarti. Dopo gli arrivi di Ngonge e Aboukhlal, i granata seguono Liberali

Il Torino continua a sondare profili per la trequarti. Il nuovo nome in casa granata è quello di Mattia Liberali. Classe 2007 del Milan, il talento rossonero è reduce da una stagione importante, in cui ha ottenuto le prime presenze tra i professionisti con il Milan Futuro in Lega Pro e l’esordio in A.

Liberali ha raccolto i primi minuti a San Siro lo scorso 15 dicembre contro il Genoa. L’allora allenatore Fonseca ha deciso di schierare titolare il 18enne, autore di una buona prestazione. Il Toro di Baroni vuole trovare la giusta via, costruendo una squadra basata sul mix tra esperti e giovani desiderosi di fare il salto di qualità.

Non solo il Torino

Il Toro non è l’unico club che ha palesato interesse per Liberali. Sul giocatore, infatti, c’era già il Catanzaro. Sembrava fatta la trattativa tra i calabresi e il trequartista ma, nelle ultime ore, la situazione è cambiata.

Il direttore tecnico Vagnati vuole sfruttare l’impasse tra il Catanzaro e il Milan per regalare a Baroni un profilo giovane e di qualità.