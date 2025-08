Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Prosegue il calciomercato estivo. Nella giornata di oggi l’Atalanta ha messo gli occhi su Mario Hermoso: l’ingaggio dello spagnolo è l’ostacolo della trattativa. La Fiorentina e Lucas Beltran non si diranno addio.

Il giocatore argentino ha scelto di non andare al Flamengo, in Brasile. I rossoneri hanno fatto un tentativo per Mehdi Taremi dell’Inter, ma anche l’attaccante iraniano ha declinato l’offerta.

Milan, ecco Jashari. Napoli-Insigne, ritorno di fiamma?

Il Milan ha avuto il via libera per accogliere Ardon Jashari. Dopo una lunga telenovela, il Club Bruges ha aperto alla cessione del centrocampista. I belga, infatti, non hanno convocato Jashari. Negli scorsi giorni il giocatore ha parlato apertamente con la dirigenza del Bruges per partire in direzione Milano, sponda rossonera.

Attenzione alle novità da Napoli. L’agente di Lorenzo Insigne non ha escluso un ritorno del campione d’Europa alla corte di Antonio Conte. Insigne è svincolato dopo l’addio al Toronto. Il Cagliari continua a seguire Sebastiano Esposito. Negli scorsi giorni le parti erano vicinissime, ora la trattativa sembra essersi raffreddata. Con l’arrivo di Kilicsoy, i rossoblù possono comunque contare su un buon attacco.

Il Parma su Sorensen. Moro del Sassuolo piace in Spagna

Il Parma guarda in Danimarca. Gli emiliani hanno messo gli occhi su Sorensen del Midtjylland. Intanto, la squadra di Cuesta ha ufficializzato l’arrivo di Ndiaye. L’Udinese ha reso nota l’acquisizione dall’Empoli di Saba Goglichidze, un buon rinforzo per la difesa.

Sempre in casa friulana si registra l’addio di Thauvin. Il capitano bianconero è a un passo dal trasferimento al Lens. La Spagna bussa alla porta del Sassuolo. Il Deportivo La Coruna ha chiesto informazioni per Luca Moro.