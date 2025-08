Tutto quello che c’è da sapere su Aurèle Amenda, difensore dell’Eintracht Francoforte seguito dal Torino in questa finestra di mercato

Il Torino ai giovani. Se da un lato i granata in questa finestra di mercato stanno aumentando l’esperienza della squadra accogliendo giocatori del calibro di Ismajli o Simeone, dall’altro vogliono invece incrementare anche il fattore freschezza, acquistando giovani talentuosi. L’ultimo potrebbe essere Aurèle Amenda, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte per cui, stando a quanto arriva dalla Germania, Vagnati e Cairo hanno offerto 10 milioni di euro. A soli 21 anni, lo svizzero si è già dimostrato un elemento importante per una squadra di alta classifica come l’Eintracht, e inoltre può già contare parecchia esperienza alle spalle.

La carriera

Nato l’ultimo giorno di luglio del 2003, il percorso calcistico di Amenda è iniziato quando era piccolissimo. A soli 5 anni, infatti, è entrato a far parte della scuola calcio dell’Etoile Biel, club della sua città natale, e lì è rimasto fino a quando ne ha compiuti 11. A quel punto, ancora molto giovane, erano tante le squadre svizzere ad aver messo gli occhi su di lui, che ha poi scelto lo Young Boys. E quella tra Aurèle e i gialloneri è stata una storia d’amore lunghissima, iniziata nel 2014 e terminata ben 10 anni più tardi. A Berna il difensore è riuscito a fare grandi cose, attraversando tutto il settore giovanile ed esordendo in prima squadra nel febbraio del 2022, a soli 18 anni. Dalla stagione 2022/2023 è diventato un punto fermo degli svizzeri, giocando sempre almeno 30 partite, e nel gennaio del 2024 il suo rendimento importante ha attirato l’attenzione dell’Eintracht Francoforte, disposto a investire 9,5 milioni di euro per lui e lasciarlo in prestito fino alla fine del campionato.

In Germania è fin qui stato un solo anno, ma la sfortuna non è mancata. Partito come primo cambio nelle gerarchie dell’allenatore Toppmoller, un brutto infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, facendogli anche perdere spazio al rientro dai box. La sua stagione si è conclusa con sole 13 presenze per un totale di 201 minuti: troppo pochi per un talento come il suo, che ha già assaporato la nazionale e che adesso vuole avere l’opportunità di mettersi in mostra da un’altra parte.

Caratteristiche tecniche

I 197 centimetri d’altezza misti con un peso di 90 chili lo rendono un difensore imponente, dominante nel gioco aereo ma soprattutto in fisicità. Il suo stile di gioco porta sì a paragonarlo a un centrale vecchio stampo, che tramite le proprie lunghe leve riesce a strappare tutti i palloni in scivolata, ma anche a renderlo un calciatore adatto per il calcio moderno. Altra caratteristica da non sottovalutare è infatti la tecnica: i lanci lunghi sono la sua specialità, fintanto che nello Young Boys era lui il vero e proprio regista difensivo. Il Torino lo cerca, Baroni lo aspetta: Amenda rappresenta il tipo di difensore che manca a questa squadra.