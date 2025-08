Centrocampista classe 2006 originario della Scozia, Lennon Miller è nel mirino dei granata dopo l’exploit al Motherwell

Classe 2006, originario della Scozia. Lennon Miller è uno dei profili che il Torino sta monitorando con attenzione in vista della prossima stagione. Il giovane centrocampista si è messo in evidenza nell’ultima annata con la maglia del Motherwell, club della Scottish Premiership, attirando l’interesse della dirigenza granata. Una grande esperienza alle proprie spalle che conta già 76 presenze tra i professionisti, con 5 reti messe a segno e 11 assist.

Miller, un giovane talento scozzese

Lennon Miller, prodotto del settore giovanile del Motherwell, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico a soli 16 anni, debuttando il 31 agosto 2022 in Scottish League Cup contro l’Inverness, partita vinta 4-0. Pochi mesi dopo, nel mese di dicembre, ha fatto il suo esordio anche in Scottish Premiership affrontando i Rangers. Dopo aver mostrato buone qualità, è stato promosso in pianta stabile in prima squadra al termine della stagione. Il 15 luglio 2023 ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti, sempre in Coppa di Lega, nel match contro l’Elgin City.

Sul fronte internazionale, Miller ha vestito la maglia della Scozia nelle selezioni giovanili Under 17 e Under 19. Il suo percorso di crescita lo ha portato all’attenzione della nazionale maggiore, con la quale ha ricevuto la prima convocazione l’11 marzo 2025. Ha poi debuttato ufficialmente il 6 giugno dello stesso anno in amichevole contro l’Islanda, partita disputata in casa e terminata 1-3 per gli ospiti.

Il rendimento stagionale

Nella stagione appena conclusa, Miller si è confermato uno dei giovani più interessanti del panorama scozzese, collezionando 39 presenze complessive con il Motherwell. Il centrocampista classe 2006 ha collezionato 4 gol e ben 8 assist, dimostrando una maturità sorprendente per la sua età e una crescente capacità di incidere nella metà campo avversaria. Prestazioni che gli sono valse la fiducia del club e l’attenzione anche fuori dai confini nazionali.