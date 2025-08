Granata interessati al giovane centrocampista scozzese: si punta a superare la concorrenza di Bologna e Udinese

5 volti nuovi fino a questo momento, ma il mercato del Torino è tutt’altro che completato. Come riferito da Cairo nella conferenza stampa di presentazione di Baroni mancano ancora tre innesti per sistemare la rosa, a meno di ulteriori cessioni. È in particolar modo in mezzo al campo che qualcuno potrebbe partire – Tameze e Ilkhan sono i principali indiziati -, e di conseguenza non è da escludere un ultimo investimento in quel reparto. Nello specifico, la dirigenza granata sembra essere rimasta colpita da Lennon Miller, centrocampista scozzese classe 2006 con una grande esperienza alle spalle che conta già 76 presenze tra i professionisti (oltre che 5 gol e 11 assist).

Trattativa ben avviata

Come riportato dalla Scozia, il nome di Miller è molto in voga per le squadre italiane durante questa finestra di calciomercato. Qualche settimana fa infatti Bologna e Udinese avevano sondato questa pista con il Motherwell, club proprietario del cartellino, mentre il Torino si è inserito di forza posizionandosi in testa alla corsa per il 18enne. Secondo quanto riferito da La Stampa, infatti, Vagnati e Cairo avrebbero già fatto un’offerta da 5 milioni di euro per lui, facendo capire dunque di voler fare sul serio. La trattativa sembra essere ben avviata, e nonostante ci sia al momento distanza tra domanda e offerta si potrebbe arrivare a una chiusura in caso di ulteriore sforzo da parte dei granata, i quali vogliono evitare inserimenti di altre squadre.

Indizio di mercato

Intanto, in Scozia è già iniziata la stagione e durante la prima gara di campionato è arrivato un assist per le squadre che lo cercano. Miller non è infatti stato convocato dal proprio allenatore, ufficialmente per motivi fisici ma realmente per questioni che hanno anche a che fare con il mercato. Lo stesso tecnico degli scozzesi ha infatti dichiarato poi: “Ci sono state offerte da parte di alcuni club e vedremo cosa accadrà”. Tutto da vedere, ma il Torino ha dimostrato che crede nel ragazzo ed è disposto a investire una cifra non banale per portarlo in Italia.