Esordio con piccola disattenzione per Milinkovic-Savic con il Napoli: alcuni tifosi azzurri lo hanno già “mollato”

Quando mancano meno di tre settimane all’inizio della Serie A, continuano le preseason delle squadre italiane. Chi più e chi meno, tutte stanno mettendo benzina nelle gambe con delle amichevoli, ma tra quelle maggiormente impegnate c’è sicuramente il Napoli. Gli azzurri hanno svolto diversi test importanti fino a questo momento, provando ad agevolare il lavoro di Conte nel far entrare a contatto i nuovi acquisti con il gruppo che ha vinto lo Scudetto. Dei tanti volti nuovi l’ultimo ad aver esordito è stato Vanja Milinkovic-Savic, schierato titolare nella partita contro il Brest e finito subito sotto l’attenzione mediatica per una piccola disattenzione in occasione di uno dei due gol subiti dai campioni d’Italia.

Il solito Milinkovic

Esordio sfortunato per il portiere ex Torino, che nella partita contro il Brest è stato impiegato per tutti e 90 i minuti, mettendo insieme qualche parata ma soprattutto un piccolo errore che ha influito nella rete del momentaneo 0-2 dei francesi, arrivato con un colpo di testa finito sul suo palo e che lui non è riuscito a respingere. Questo ha ovviamente portato qualche tifoso azzurro a smuovere delle piccole critiche sui social, scrivendo per esempio “Se l’avesse preso Meret quel gol…” o “Spero che questa prestazione di Milinkovic-Savic convinca anche i più scettici che Meret non si tocca”. Ovviamente è ancora calcio d’agosto e questo era solo un assaggio per i suoi nuovi tifosi: d’altronde, da sempre il portiere serbo si è dimostrato tanto forte tra i pali quanto tendente a dei cali di concentrazione.