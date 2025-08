Cyril Ngonge è al lavoro per trovare la migliore forma. Il belga è l’unico tra i nuovi arrivati a non essere ancora sceso in campo

Cyril Ngonge attende il momento giusto per scendere in campo. Il belga è l’unico tra i nuovi arrivati dell’estate granata a non essere ancora stato schierato in amichevole da Baroni. Tra le sfide in ritiro e quelle contro il Monaco, l’ex Napoli non ha ancora raccolto minuti con la nuova maglia.

A differenza di Aboukhlal che aveva svolto la preparazione atletica già con il Tolosa, prima del trasferimento al Torino Ngonge non era stato aggregato al ritiro del Napoli. Allenamenti e ritmo in meno nelle gambe del belga che ora deve lavorare per trovare la forma migliore.

Ngonge fulcro della trequarti

Cyril Ngonge è uno degli acquisti di maggiore qualità del Torino. L’ex Hellas Verona non ha avuto modo di esprimere tutto il suo potenziale a Napoli, vista la concorrenza con giocatori come David Neres, Kvaratskhelia e Lukaku.

Alla corte di Antonio Conte Ngonge ha dovuto sgomitare per raccogliere qualche minuto, mentre al Torino il belga avrà vita più semplice. La trequarti si sta affollando, ma non è ancora completa. Le certezze sono Ngonge, Vlasic e Aboukhlal. Gineitis è l’arma in più, tutti gli altri possono aiutare ma non essere titolari. Dunque, il belga sarà un giocatore importante del Torino di Baroni, che punta a migliorare i risultati granata della scorsa stagione.

Il mercato del Torino

Il mercato del Torino è stato fin qui buono. I granata hanno ceduto pedine importanti come Milinković-Savić e Ricci, cercando di sostituire gli ex granata con giocatori rispettabili. Israel si è messo in luce tra i pali dello Sporting Lisbona, Ismajli è stato leader della difesa dell’Empoli e Anjorin ha guidato il centrocampo degli azzurri.

Aboukhlal lascia ben presagire. Il marocchino si è messo in luce con belle giocate e sembra essere il profilo ideale per l’esterno di Baroni. Ngonge dovrà dimostrare di valere il potenziale investimento del Torino. I granata hanno prelevato il giocatore dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Una cifra che, secondo le previsioni, potrebbe rispecchiare le prestazioni di Ngonge.