L’attaccante argentino non ha giocato contro il Brest ed è partito fuori contro la Casertana: cessione sempre più vicina

Il Torino non vuole fermarsi a Zakaria Aboukhlal. 5 nuovi arrivi non bastano per rendere completa la rosa a disposizione di Marco Baroni, ecco perché Vagnati e Cairo sono al lavoro per rinforzare ulteriori reparti rispetto a quelli che hanno già visto degli acquisti. Su tutti la fascia sinistra ma soprattutto l’attacco, dove in attesa di capire quando Duvan Zapata potrà davvero tornare al 100% della propria condizione la dirigenza granata vuole provare a consegnare una nuova punta al tecnico. Rispetto a quanto emerso nelle prime settimane di calciomercato, adesso il nome in pole nella lista del direttore tecnico è quello di Giovanni Simeone, che ha già dato il proprio sì al trasferimento e aspetta che i due club possano trovare un accordo. Intanto, per l’argentino sembra non esserci più spazio a Napoli: Antonio Conte non lo vede più all’interno delle gerarchie, essendo anche arrivato a schierarlo due volte di fila dalla panchina.

Niente spazio per Gio

Tanti nuovi acquisti per il Napoli, altrettante amichevoli già giocate fin qui per permettere a Conte di migliorare la sintonia tra nuovi e vecchi calciatori. Ma solo in pochissime di queste c’è stato spazio per Giovanni Simeone. Contro Catanzaro e Arezzo l’argentino non è neanche andato in panchina per un leggero infortunio rimediato in allenamento, mentre nelle ultime due – anche se recuperato – l’allenatore non lo ha schierato. Conte lo ha infatti lasciato fuori nell’amichevole persa contro il Brest, ma a far più notizia è l’esclusione dai titolari nella partita contro la Casertana, giocata poche ore dopo l’ultima, in cui sono stati schierate molte seconde linee, eccezion fatta per il 30enne. Segno di come lo spazio per lui sia ora più che ridotto, e che la permanenza in Campania vada assolutamente esclusa. Simeone vuole giocare, il Napoli lo vuole vendere e il Torino è molto interessato: le prossime tappe, allora, potrebbero essere quelle dell’accordo.