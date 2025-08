La Cremonese continua a spingere per Antonio Sanabria. Il Torino tratta per Simeone e rompe definitivamente con il paraguayano

A Torino non sembra esserci più spazio per Antonio Sanabria. L’attaccante è lontano dai granata e, nonostante abbia partecipato al ritiro, il paraguayano è pronto a salutare il club da un momento all’altro. La Cremonese continua a spingere per la punta sudamericana.

Davide Nicola, nuovo allenatore dei grigiorossi, vuole fortemente Sanabria. Il Torino, intanto, tratta con il Napoli per Giovanni Simeone. L’argentino sarebbe il sostituto dell’attuale numero 9 granata, pronto a svuotare l’armadietto del Filadelfia e salutare il club.

Sanabria via da Torino

Il rapporto tra il Torino e Antonio Sanabria si è consumato col tempo. L’attaccante è arrivato in granata nel 2021 su richiesta di Davide Nicola (da sempre estimatore della punta). La stagione d’esordio del centravanti al Toro è stata buona.

Col passare del tempo, però, l’apporto di Sanabria alla squadra è diminuito ed è aumentato il numero di critiche piovute sul giocatore. Nella scorsa stagione, il paraguayano ha segnato 2 gol in 26 partite, un bottino scarso per un Toro che aveva disperato bisogno di un leader d’attacco.

Bagarre tra neopromosse

La Cremonese spinge per Antonio Sanabria. I grigiorossi vogliono sistemare l’attacco per centrare l’obiettivo salvezza. La dirigenza lavora da tempo con il Torino per trovare l’accordo definitivo per la cessione del sudamericano. La Cremonese non è l’unica squadra interessata a Sanabria.

Nelle scorse settimane il Pisa si è fatto avanti per il paraguayano. I nerazzurri hanno seguito a lungo il giocatore e solo di recente sembrano essersi allontanati dal classe 1996. La distanza sarebbe legata alla richiesta economica inferiore della Fiorentina per la cessione di M’bala Nzola. Il Toro si trova così tra due fuochi. I granata non vogliono svalutare un giocatore che ha ancora potenziale ma, al tempo stesso, vogliono risolvere in fretta il “caso Sanabria”.