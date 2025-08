Il centrocampista moldavo dopo un buon finale di stagione con Vanoli è pronto per tornare ad allenarsi sotto la guida di Baroni

In un precampionato che ha visto alcuni dei giovani granata essere a disposizione della Prima squadra, c’è anche chi come Sergiu Perciun deve ancora farsi conoscere dal nuovo allenatore. Il granata sta finalmente lavorando al Filadelfia: tornato al quartier generale, il centrocampista lavora per cercare di ritrovare rapidamente la giusta condizione fisica.

Al Filadelfia per ripartire

Dopo aver fatto una buona impressione a Vanoli nel corso della scorsa stagione, Perciun è riuscito ha sfruttare le opportunità ricevute per ritagliarsi sempre più spazio in campo nel finale di stagione. L’ultimo periodo del campionato non aveva ormai più nulla da regalare al Torino, e proprio per questo, l’ex tecnico del Venezia ha deciso di puntare su forze fresche per permettere ai giovani granata di prendere dimestichezza con la Serie A. Ora con il nuovo tecnico, Perciun dovrà ripartire nel migliore dei modi per dare una buona impressione a Baroni, al fine di riuscire a dimostrare di essere pronto per entrare nelle rotazioni della formazione titolare.

Un’alternativa per il centrocampo

Nel finale della scorsa stagione il Torino non è riuscito a concludere il campionato regalando qualche soddisfazione ai tifosi, tuttavia nonostante la striscia di risultati negativi, uno dei pochi aspetti positivi delle ultime giornate di campionato è stato l’esordio di diversi granata in Serie A. Tra i giovani ad aver esordito con Vanoli, Perciun si è distinto con una serie di buone prestazioni, tanto da garantirsi un costante minutaggio in campo nelle ultime giornate di campionato. Con Baroni, Perciun tenterà di ripartire cercando di impressionare il nuovo tecnico, per dimostrare di essere una valida alternativa da poter impiegare per rinforzare il centrocampo.