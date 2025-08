Il presidente ha parlato della possibilità di acquisire lo stadio Grande Torino: la concessione scadrà fra 17 mesi

Urbano Cairo nell’ultima conferenza stampa è tornato a parlare della possibilità di acquistare l’Olimpico Grande Torino al termine della concessione del Comune (in scadenza fra 17 mesi). “Lo stadio è un’opportunità, col sindaco abbiamo programmato un incontro a settembre”.

“L’obiettivo di prendere lo stadio è legato allo sviluppo delle strutture del Torino. Non ci sono motivazioni legate ad una vendita del club”, ha spiegato il patron in riferimento alla possibilità di acquisire lo stadio solo per aumentare l’appetibilità del Torino in caso di cessione.

Stesse condizioni della Juventus

Il presidente Cairo ha poi fatto un chiaro riferimento a quanto accaduto alla Juventus, che aveva ottenuto dal Comune di Torino un prezzo decisamente favorevole (0.58 centesimi al metro quadro) per acquisire il terreno sul quale avrebbe poi edificato l’attuale centro sportivo della Continassa. In questo caso si tratterebbe invece dell’acquisizione di un impianto già esistente, tuttavia il patron si augura un trattamento simile: “Mi aspetto che per l’Olimpico Grande Torino ci siano le stesse condizioni avute dalla Juventus, né più né meno”.

Il bando in autunno

In autunno un perito stimerà il valore dello stadio: poi il Comune indirà un bando con l’obiettivo di vendere uno stadio che da poche settimane è libero da quelle ipoteche che gravavano ormai da circa 20 anni.