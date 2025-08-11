Così Nikola Vlasic dopo il 3-0 subito a Valencia ha parlato del momento del Torino, a una settimana dal debutto in Coppa

Una settimana al debutto ufficiale. Nikola Vlasic, sui quotidiani, ha analizzato il momento del Torino anche dopo la sconfitta di Valencia, nella sfida che però ha pure segnato il debutto di Simeone e il ritorno di Zapata.

“Perdere per 3-0 non è mai bello. Neanche in amichevole, ci mancherebbe. Ma meglio in queste partite che contro il Modena tra una settimana, all’esordio in Coppa Italia”.

Vlasic su Duvan e Simeone

A proposito di Duvan, il numero dieci dei granata ha spiegato: “È stato bello vedere il nostro capitano in campo. Quando è entrato ero felice per lui. Gli ho anche chiesto come si sentisse, mi ha risposto ‘Un po’ strano, la mia prima partita dopo tanto tempo… Lo stiamo aspettando, adesso sta tornando. È stato simbolico questo suo ritorno”.

Sul Cholito invece: “È entrato nel gruppo con spirito positivo, ha lavorato ma ha saputo anche scherzare. In Serie A ha giocato tante partite, si vede che ha esperienza e personalità, è molto bravo”.

Vlasic sui nuovi

A proposito degli ultimi arrivati e dell’allenatore, il trequartista ha detto: “Quando arriva un nuovo allenatore serve sempre più tempo. E poi abbiamo ben 5 nuovi giocatori di movimento, oltre a Israel, e quindi il tempo serve anche a loro per entrare nel meccanismi della squadra. E pure a noi perché dobbiamo capire sempre meglio le loro caratteristiche. Abbiamo bisogno di più tempo, ma andrà sempre meglio, giorno dopo giorno, lavorando insieme”.

“Nove gol in tre amichevoli? Sono tanti…”

La difesa ha subito 9 gol nelle ultime tre amichevoli: “Sono tanti, quanto al sistema di gioco tutta la squadra partecipa alla fase difensiva, le responsabilità sono sempre collettive. Quando crei un’azione partendo dal portiere, può succedere sempre qualcosa se perdi la palla nella tua metà campo, può essere un rischio. Però se invece esci bene, poi c’è spazio maggiore in attacco, si può essere più pericolosi. C’è tanto lavoro da fare ancora, ci sforziamo di costruire l’azione così, fin dal basso, e sbagliamo ancora un po’ troppo in ogni zona. Stiamo lavorando sui movimenti, il cosiddetto calcio relazionale che vuole il mister”.

E sul sistema che prevede tanti giocatori offensivi: “Questo è il gioco del mister. Poi penso che giocatori come Casadei, Ilic e Anjorin possano giocare anche come play e possano aiutare tanto in difesa. Ripeto, per me hanno la qualità per dare equilibrio”. Non teme Vlasic una mediana sbilanciata: “A centrocampo abbiamo tanti diversi ottimi giocatori che possono dare l’equilibrio giusto. Dobbiamo lavorare di più in questo senso, ma il nostro centrocampo è molto forte, agguerrito, ben composto”.

Su Baroni e sulla stagione

Sulla nuova stagione: “Sono positivo, la squadra ha tanti giocatori forti, ora sta anche tornando Duvan. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, un po’ di lavoro, ma penso che avremo una squadra pronta per il campionato. Possiamo fare cose belle. Ho tanta fiducia in questa squadra proprio perché vedo la qualità. E quando Duvan sarà al 100% ci darà un aiuto grandissimo“.

Quanto a Baroni: “Il mister è sempre molto positivo, aiuta tanto la squadra, ci ha parlato molto prima e durante la partita. Siamo molto contenti che lui sia il nostro allenatore. Durante la partita ci trasmetteva fiducia anche quando eravamo sotto di 2 gol, ci invitava a giocare in avanti, quando possibile. Ad attaccare, reagire. È un allenatore che ripete: sempre meglio giocare vicino alla area avversaria che chiuderci indietro, gli piace il calcio offensivo. La nostra bella reazione dopo l’1-0 è stata dettata anche da lui. Ci ha detto di reagire”.