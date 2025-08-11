Arrivato il 24 luglio senza preparazione, l’attaccante belga ha trovato a Valencia i suoi primi minuti in granata

Cyril Ngonge ha finalmente vestito per la prima volta la maglia del Torino in un match ufficiale, seppur in un contesto amichevole. L’attaccante belga, arrivato dal Napoli lo scorso 24 luglio, ha fatto il suo esordio nel test internazionale contro il Valencia, un’occasione importante per iniziare a calarsi nella nuova realtà granata.

L’esordio di Ngonge

Il debutto di Ngonge era atteso con curiosità dai tifosi, anche perché il suo percorso di avvicinamento alla squadra è stato particolare. Il classe 2000, infatti, non aveva svolto la preparazione estiva né con il Napoli né, ovviamente, con il Torino, essendo approdato in granata a ritiro già in corso. Questo ha comportato un inserimento graduale, con diversi giorni di lavoro personalizzato per colmare il gap atletico e mettere nelle gambe i minuti necessari.

A Valencia, l’attaccante è sceso in campo con la consapevolezza di non essere ancora al 100% della condizione fisica, ma anche con la voglia di dare un assaggio delle sue qualità. Entrato in campo nella prima metà del secondo tempo, in alcune giocate si è intravista quella capacità di strappo e di uno contro uno che tanto avevano convinto la dirigenza a puntare su di lui.

I primi minuti in granata

L’amichevole è servita soprattutto a testare la sua integrazione nei meccanismi offensivi di Marco Baroni. Inserito nella trequarti, Ngonge ha cercato l’intesa con i compagni di reparto, Vlasic e Gineitis. Il tecnico granata, consapevole della sua situazione fisica, lo ha impiegato con parsimonia, preferendo dosare i minuti per evitare sovraccarichi.

Ora per il belga inizierà una fase cruciale: sfruttare le prossime settimane per trovare la condizione ideale e farsi trovare pronto per gli impegni ufficiali. L’esordio in granata è stato soltanto il primo passo, ma la sensazione è che, una volta a regime, Ngonge potrà diventare un’arma preziosa per il Torino.