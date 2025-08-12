Con l’arrivo di Paresce nell’area scouting il Toro ha intensificato i rapporti con la Francia: si continua a guardare in Ligue 1
Una settimana esatta all’esordio stagionale ufficiale. Lunedì 18 agosto il Torino ospiterà il Modena per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, e sarà quello il primo momento buono per vedere se quanto fatto fino ad adesso tra campo e mercato porterà i risultati sperati. A proposito di trattative, la rosa granata non è ancora completa: come dichiarato da Cairo mancano ancora un giocatore offensivo e un terzino sinistro, motivo per cui ci sarà ancora da lavorare. Diversi nomi interessanti sono già usciti, altri potrebbero arrivare: con un occhio particolare al campionato francese.
Il Torino parla francese
Questo è infatti un Toro che sempre più inizia a parlare francese, per un motivo chiaro. L’arrivo di Enrico Paresce, il cui ruolo è quello di direttore dell’area scouting, ha modificato e non di poco le strategie del club. La maggior parte delle trattative è stata effettuata rimanendo in Italia, ma non sono state poche le volte in cui i granata si sono concentrati sulla Ligue 1 per trovare i profili giusti per la rosa di Baroni. L’anno trascorso al Rennes fa infatti sì che il nuovo capo scout conosca molto bene i giocatori francesi e che giocano nel campionato francese, e per questo in situazioni specifiche il Torino si è rivolto da quelle parti. Aboukhlal è solo un esempio, mentre gli altri – monitorati al momento – portano i nomi di Ouattara e la novità Nagida. In casa granata, insomma, si inizia a guardare con grande attenzione alla Ligue 1, casa di talenti e giovani speranze: chissà che la prossima gemma del futuro non possa arrivare già adesso in Italia, su consiglio di Paresce.
Questo è un sito per parlare di calcio non per sociopatici psicopatici che fanno una vita di merxa, sono GOBBI e vengono qui per rompere il caxxo alla gente, stalkerizzare le persone,e per difendere Cairo,appena si parla di calcio e sopratutto di calciatori non sanno neanche che caxxo fanno dentro… Leggi il resto »
Balikwisha, questo costa un po’ di più ma è una scheggia, gran dribbling,tiro,adesso fai il conto di quanto hai speso, magari aggiungi qualcosa in più e hai speso meno che comprare Ilic… Seck.. Ilkhan.. Coco… avanzavano pure i soldi, ciao EMIL, buona giornata
Thordarson 25 anni valore 1 milione di euro nazionale Islandese, 1,77 cm ma molto veloce e molto tecnico e tiro potente, già 6 goal in campionato