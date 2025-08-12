Toro.it

Con l’arrivo di Paresce nell’area scouting il Toro ha intensificato i rapporti con la Francia: si continua a guardare in Ligue 1

Una settimana esatta all’esordio stagionale ufficiale. Lunedì 18 agosto il Torino ospiterà il Modena per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, e sarà quello il primo momento buono per vedere se quanto fatto fino ad adesso tra campo e mercato porterà i risultati sperati. A proposito di trattative, la rosa granata non è ancora completa: come dichiarato da Cairo mancano ancora un giocatore offensivo e un terzino sinistro, motivo per cui ci sarà ancora da lavorare. Diversi nomi interessanti sono già usciti, altri potrebbero arrivare: con un occhio particolare al campionato francese.

Il Torino parla francese

Questo è infatti un Toro che sempre più inizia a parlare francese, per un motivo chiaro. L’arrivo di Enrico Paresce, il cui ruolo è quello di direttore dell’area scouting, ha modificato e non di poco le strategie del club. La maggior parte delle trattative è stata effettuata rimanendo in Italia, ma non sono state poche le volte in cui i granata si sono concentrati sulla Ligue 1 per trovare i profili giusti per la rosa di Baroni. L’anno trascorso al Rennes fa infatti sì che il nuovo capo scout conosca molto bene i giocatori francesi e che giocano nel campionato francese, e per questo in situazioni specifiche il Torino si è rivolto da quelle parti. Aboukhlal è solo un esempio, mentre gli altri – monitorati al momento – portano i nomi di Ouattara e la novità Nagida. In casa granata, insomma, si inizia a guardare con grande attenzione alla Ligue 1, casa di talenti e giovani speranze: chissà che la prossima gemma del futuro non possa arrivare già adesso in Italia, su consiglio di Paresce.

