Dopo l’esperienza in prestito al Cluj Popa dovrebbe rimanere in Italia: è lui il favorito per prendere il posto di Donnarumma
6 colpi e una sorprendente rapidità, ma allo stato attuale delle cose il mercato del Torino appare bloccato. I granata vogliono ancora accogliere un terzino sinistro e un trequartista, ma le difficoltà nell’individuare i profili ideali per le richieste tattiche di Baroni fanno sì che al momento tutto sia fermo. E allora ci pensano le uscite ad animare il mercato, con Vagnati al lavoro duramente per provare a diminuire il numero di giocatori attualmente presenti in rosa e facilitare il lavoro del mister. Nelle ultime ore il direttore tecnico ha chiuso un accordo con la Juve Stabia per i prestiti di Bianay Balcot e Cacciamani, è pronto a fare lo stesso con il Mantova per Mullen e negli scorsi giorni ha invece definito la partenza di Donnarumma direzione Salerno. E a proposito di Donnarumma, non sono ancora circolate voci sul possibile suo sostituto, ma il motivo è chiaro: Popa è pronto a rimanere per giocarsi le proprie carte come terzo portiere.
Popa nei panni di 3°
Arrivato nel luglio del 2023 per provare a insidiare Milinkovic-Savic, Popa non è mai riuscito a essere visto da Juric, e una sola estate dopo è stato ceduto in prestito in Romania per provare a ottenere più minuti. L’esperienza in patria del classe 2000 era partita bene, ma si è fermata sul più bello a causa di una frattura al dito che prima lo ha costretto a stare ai box per parecchio tempo, e poi gli ha fatto perdere il posto da titolare. Lo scorso luglio, poi, Baroni lo ha convocato per il raduno del Filadelfia facendolo sentire parte integrante della rosa, e questo lo ha certamente aiutato dal punto di vista psicologico. Già durante le sedute estive il romeno aveva superato Donnarumma nelle gerarchie, a dimostrazione della fiducia dello staff tecnico nei suoi confronti. E adesso, il 24enne avrà l’opportunità di poter rimanere in Italia: inizialmente come 3° portiere, ma chissà che non possa anche insidiare Paleari come vice Israel.
Può rimanere perché non lo vuole nessuno! Marchetta?
Un 24enne terzo portiere per me non ha nessun senso, se non risparmiare due lire.
Sono tutti terzi portieri. Rimango convinto che il migliore sia Paleari. Tanto per dire il livello.