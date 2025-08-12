Dopo l’esperienza in prestito al Cluj Popa dovrebbe rimanere in Italia: è lui il favorito per prendere il posto di Donnarumma

6 colpi e una sorprendente rapidità, ma allo stato attuale delle cose il mercato del Torino appare bloccato. I granata vogliono ancora accogliere un terzino sinistro e un trequartista, ma le difficoltà nell’individuare i profili ideali per le richieste tattiche di Baroni fanno sì che al momento tutto sia fermo. E allora ci pensano le uscite ad animare il mercato, con Vagnati al lavoro duramente per provare a diminuire il numero di giocatori attualmente presenti in rosa e facilitare il lavoro del mister. Nelle ultime ore il direttore tecnico ha chiuso un accordo con la Juve Stabia per i prestiti di Bianay Balcot e Cacciamani, è pronto a fare lo stesso con il Mantova per Mullen e negli scorsi giorni ha invece definito la partenza di Donnarumma direzione Salerno. E a proposito di Donnarumma, non sono ancora circolate voci sul possibile suo sostituto, ma il motivo è chiaro: Popa è pronto a rimanere per giocarsi le proprie carte come terzo portiere.

Popa nei panni di 3°

Arrivato nel luglio del 2023 per provare a insidiare Milinkovic-Savic, Popa non è mai riuscito a essere visto da Juric, e una sola estate dopo è stato ceduto in prestito in Romania per provare a ottenere più minuti. L’esperienza in patria del classe 2000 era partita bene, ma si è fermata sul più bello a causa di una frattura al dito che prima lo ha costretto a stare ai box per parecchio tempo, e poi gli ha fatto perdere il posto da titolare. Lo scorso luglio, poi, Baroni lo ha convocato per il raduno del Filadelfia facendolo sentire parte integrante della rosa, e questo lo ha certamente aiutato dal punto di vista psicologico. Già durante le sedute estive il romeno aveva superato Donnarumma nelle gerarchie, a dimostrazione della fiducia dello staff tecnico nei suoi confronti. E adesso, il 24enne avrà l’opportunità di poter rimanere in Italia: inizialmente come 3° portiere, ma chissà che non possa anche insidiare Paleari come vice Israel.