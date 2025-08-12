Ngonge, Aboukhlal e l’attesa per il terzo trequartista: il Torino acquista giocatori e taglia fuori Sergiu Perciun

Il Torino è attivo sul calciomercato. A differenza delle scorse sessioni di mercato, i granata sembrano non badare a spese e, tra un prestito con diritto di riscatto e qualche obbligo inserito nelle trattative, il club sta assemblando una buona squadra.

I rinforzi sono pedine di qualità, che aumentano la concorrenza e complicano la situazione di chi è già presente nella rosa di Marco Baroni. L’allenatore ha avanzato una serie di richieste alla dirigenza al momento della firma, patti che, finora, sembrano essere stati rispettati. Chi potrebbe soffrire della concorrenza è il giovane Sergiu Perciun.

Aboukhlal, Ngonge e non solo: c’è spazio per Perciun?

Sergiu Perciun è uno dei talenti più brillanti del Torino. Promosso in prima squadra da Paolo Vanoli, il trequartista moldavo si è messo in luce nei ritagli di partita che l’ex allenatore granata ha concesso al classe 2005. Perciun sembrava poter diventare in poco tempo uno dei titolari del Toro ma, attualmente, le strategie del calciomercato granata raccontano un’altra storia.

Gli arrivi di Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal hanno rinforzato la trequarti e permesso a Baroni di avere due titolari su cui puntare. L’allenatore (e i tifosi) aspettano un terzo rinforzo dietro la punta. Perciun è scivolato al fondo delle gerarchie di Baroni che, per puntare all’Europa, vuole contare su giocatori più maturi e pronti.

La situazione sulla trequarti

La trequarti del Torino abbonda di opzioni. Attualmente, Marco Baroni ha tre titolari: Vlasic, Ngonge e Aboukhlal. A questi può aggiungere Ché Adams dietro l’unica punta – da stabilire se Simeone o Zapata – e Gvidas Gineitis, il cui talento negli inserimenti può essere una chiave per il “nuovo” Torino.

Le voci di mercato accostano al Toro altri nomi tra cui Volpato del Sassuolo e Oristanio del Venezia. Il presente dice che tra le parti ci sono stati contatti positivi ma non decisivi. Sergiu Perciun resta una soluzione più che valida. Il moldavo ha conquistato il cuore dei tifosi, che vedono in lui il futuro del Toro e un cognome da cui ripartire a caccia dell’Europa.