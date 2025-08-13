Per la sfida di Coppa Italia contro il Modena, Baroni valuta chi affiancare al cileno: duello aperto tra Coco e Ismajli

A tre giorni dalla sfida di Coppa Italia con il Modena, in programma lunedì 18 agosto, il tema più caldo riguarda il partner di Maripan al centro della difesa. Il cileno è la certezza assoluta di Marco Baroni. Accanto a lui, però, resta aperto il ballottaggio tra Saul Coco e Ardian Ismajli, destinato a sciogliersi solo alla rifinitura della vigilia.

Coco o Ismajli: a caccia del compagno di Maripan

A Valencia, nell’ultima amichevole, Baroni ha scelto Coco: un indizio che, sulla carta, disegna la coppia “titolare”. La fisicità del centrale equatoguineano, l’aggressività nell’anticipo e la capacità di difendere frontalmente si sposano bene con il profilo più ordinatore di Maripan. Tuttavia, il precampionato di Coco non è stato lineare: qualche acciacco e un minutaggio a singhiozzo ne hanno rallentato la condizione, lasciando spazio alla candidatura di Ismajli, che durante l’estate è stato più volte provato in coppia con il cileno. L’albanese è un centrale esperto, capace di guidare la retroguardia granata.

La scelta, dunque, non è solamente fisica ma anche strategica. Contro il Modena Baroni dovrà decidere se puntare sull’impatto duellistico di Coco, orientandosi su una gara più “di contatto”, oppure privilegiare l’equilibrio e le letture preventive di Ismajli per tenere corta la squadra e gestire meglio gli spazi alle spalle.

Maripan, la certezza di Baroni

Un altro fattore sarà l’uscita dal basso: con Casadei e Anjorin in mediana, avere un centrale che rompe la prima pressione con un passaggio verticale pulito può fare la differenza. In questo, Ismajli offre un pizzico di continuità in più, mentre Coco aggiunge centimetri e presenza nell’area avversaria sui piazzati, dove Maripan è già arma nota. Le ultime sensazioni dal campo e la risposta atletica nell’allenamento di rifinitura determineranno chi affiancherà il capitano della retroguardia granata al debutto ufficiale della stagione.