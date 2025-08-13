Toro.it

Le designazioni arbitrali dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: Torino-Modena a Tremolada, assistito da Ghersini al VAR

Prende il via la stagione 2025/26, con il Torino che esordirà ufficialmente in Coppa Italia. Lunedì 18 agosto i granata ospiteranno il Modena allo Stadio Olimpico Grande Torino, per i trentaduesimi di finale della competizione. A pochi giorni dall’inizio del turno, l’AIA ha reso note le designazioni ufficiali per le diverse gare in programma: a dirigere la sfida dei granata sarà Tremolada, assistito da Ghersini al VAR.

Le designazioni

EMPOLI – REGGIANA    Venerdì 15/08 h.18.00

CALZAVARA

CAVALLINA – EMMANUELE

IV:      LA PENNA

VAR:     MARINI

AVAR:       MARCHETTI

SASSUOLO – CATANZARO    Venerdì 15/08 h.18.30

TURRINI

CATALLO – MONACO

IV:      SACCHI

VAR:     PATERNA

AVAR:       PRONTERA

LECCE – JUVE STABIA    Sabato 15/08 h.20.45

MUCERA

LAUDATO – CORTESE

IV:       DI BELLO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:        MONALDI

GENOA – LR VICENZA    Sabato 15/08 h.21.15

FERRIERI CAPUTI

TRINCHIERI – EL FILALI

IV:     TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     MANGANIELLO

VENEZIA – MANTOVA    Sabato 16/08 h.18.00

ALLEGRETTA

MINIUTTI – BIANCHINI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     SANTORO

COMO – SUDTIROL    Sabato 16/08 h.18.30

GALIPO’

DI GIACINTO – RINALDI

IV:     MANGANIELLO

VAR:    SERRA

AVAR:    DI VUOLO

CAGLIARI – ENTELLA     Sabato 16/08 h.20.45

PERRI

LUCIANI – PRESSATO

IV:     DIONISI

VAR:     BARONI

AVAR:      MARINI

CREMONESE – PALERMO    Sabato 16/08 h. 21.15

ZANOTTI

BELSANTI – BIFFI

IV:       MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PRENNA

MONZA – FROSINONE    h. 18.00

PERENZONI

RICCI – GRASSO

IV:     PAIRETTO

VAR:      GUALTIERI

AVAR:       AURELIANO

PARMA – PESCARA    h. 18.30

CREZZINI

PALERMO – PISTARELLI

IV:     ABISSO

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

CESENA – PISA    h. 20.45

DI MARCO

GIUGGIOLI – COLAIANNI

IV:       CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     DI PAOLO

MILAN – BARI    h. 21.15

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV:     SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MARINELLI

AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA    Lunedì 18/08 h. 18.00

MASSIMI

GALIMBERTI – REGATTIERI

IV:     PEZZUTO

VAR:      NASCA

AVAR:       DEL GIOVANE

SPEZIA – SAMPDORIA   Lunedì 18/08 h. 18.30

ZUFFERLI

BARONE – LAGHEZZA

IV:     PICCININI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:    RUTELLA

UDINESE – CARRARESE    Lunedì 18/08 h. 20.45

BONACINA (foto)

CEOLIN – SCARPA

IV:     RAPUANO

VAR:     VOLPI

AVAR:       MERAVIGLIA

TORINO – MODENA    Lunedì 18/08 h. 21.15

TREMOLADA

MOKHTAR – PASCARELLA

IV:     FOURNEAU

VAR:    GHERSINI

AVAR:    SOZZA

The official Serie A match ball Puma ‘Orbita’ is seen on a plinth bearing logos of Puma, Coppa Italia and Frecciarossa prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Empoli FC.
slider

ultimo aggiornamento: 13-08-2025

