Le designazioni arbitrali dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: Torino-Modena a Tremolada, assistito da Ghersini al VAR
Prende il via la stagione 2025/26, con il Torino che esordirà ufficialmente in Coppa Italia. Lunedì 18 agosto i granata ospiteranno il Modena allo Stadio Olimpico Grande Torino, per i trentaduesimi di finale della competizione. A pochi giorni dall’inizio del turno, l’AIA ha reso note le designazioni ufficiali per le diverse gare in programma: a dirigere la sfida dei granata sarà Tremolada, assistito da Ghersini al VAR.
Le designazioni
EMPOLI – REGGIANA Venerdì 15/08 h.18.00
CALZAVARA
CAVALLINA – EMMANUELE
IV: LA PENNA
VAR: MARINI
AVAR: MARCHETTI
SASSUOLO – CATANZARO Venerdì 15/08 h.18.30
TURRINI
CATALLO – MONACO
IV: SACCHI
VAR: PATERNA
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVE STABIA Sabato 15/08 h.20.45
MUCERA
LAUDATO – CORTESE
IV: DI BELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
GENOA – LR VICENZA Sabato 15/08 h.21.15
FERRIERI CAPUTI
TRINCHIERI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MANGANIELLO
VENEZIA – MANTOVA Sabato 16/08 h.18.00
ALLEGRETTA
MINIUTTI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SANTORO
COMO – SUDTIROL Sabato 16/08 h.18.30
GALIPO’
DI GIACINTO – RINALDI
IV: MANGANIELLO
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
CAGLIARI – ENTELLA Sabato 16/08 h.20.45
PERRI
LUCIANI – PRESSATO
IV: DIONISI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
CREMONESE – PALERMO Sabato 16/08 h. 21.15
ZANOTTI
BELSANTI – BIFFI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
MONZA – FROSINONE h. 18.00
PERENZONI
RICCI – GRASSO
IV: PAIRETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: AURELIANO
PARMA – PESCARA h. 18.30
CREZZINI
PALERMO – PISTARELLI
IV: ABISSO
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
CESENA – PISA h. 20.45
DI MARCO
GIUGGIOLI – COLAIANNI
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA Lunedì 18/08 h. 18.00
MASSIMI
GALIMBERTI – REGATTIERI
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 18/08 h. 18.30
ZUFFERLI
BARONE – LAGHEZZA
IV: PICCININI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELLA
UDINESE – CARRARESE Lunedì 18/08 h. 20.45
BONACINA (foto)
CEOLIN – SCARPA
IV: RAPUANO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
TORINO – MODENA Lunedì 18/08 h. 21.15
TREMOLADA
MOKHTAR – PASCARELLA
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: SOZZA