Confermata la permanenza in Serie B, la Sampdoria si è qualificata per la Coppa Italia definendo così i primi incontri della competizione

Dopo aver vinto la finale dei Playout contro la Salernitana, la Sampdoria con il risultato di 4-0 al termine del doppio confronto è riuscita a confermare la propria permanenza in Serie B per la prossima stagione.

La salvezza raggiunta ha permesso al Club ligure di partecipare alla prossima edizione della Coppa Italia partendo dai 32esimi di finale in cui affronterà lo Spezia. Anche il Torino a seguito del posizionamento in classifica della scorsa stagione inizierà il suo percorso nella competizione ai 32esimi di finale in cui dovrà affrontare il Modena.

Le possibili avversarie del Torino

Se il Torino dovesse riuscire a battere il Modena, potrebbe poi continuare il suo percorso in Coppa Italia raggiungendo i 16esimi di finale, in cui incontrerà la squadra vincitrice tra il Cesena e il Pisa neo promosso. Gli incontri in programma sembrano vedere il Torino favorito, e sotto la guida del nuovo allenatore Marco Baroni, la squadra farà il possibile per iniziare bene la stagione davanti ai propri tifosi. Dopo la sconfitta ai 16esimi contro l’Empoli la scorsa stagione, la formazione granata sarà motivata a superare le prime partite della competizione per poter arrivare ad affrontare la Roma agli 8avi di finale.