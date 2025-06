Ecco le date di calendario per la prossima edizione della Coppa Italia, la squadra di Baroni partirà dai 32esimi di finale

In data odierna la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario per la prossima edizione della Coppa Italia 2025/2026. Non essendosi posizionato tra le prime 8 squadre del campionato, il Torino inizierà il suo percorso nella competizione ai 32esimi di finale, in programma il 17 agosto 2025. In caso di vittoria, la squadra di Baroni potrà disputare i 16esimi di finale mercoledì 24 settembre 2025, dagli ottavi di Coppa Italia gli incontri saranno scaglionati in due giornate, rispettivamente il 3 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2025. Nel nuovo anno si terranno i quarti di finale il 4 e l’11 febbraio, mentre le semifinali che si disputeranno tra andata e ritorno saranno il 4 marzo e il 22 aprile. Il termine della competizione si terrà con la finale che avrà luogo mercoledì 13 maggio 2026.

Il calendario

Turno Preliminare domenica: 10/08/2025

Trentaduesimi domenica: 17/08/2025

Sedicesimi mercoledì: 24/09/2025

Ottavi di finale: mercoledì 03/12/2025

Ottavi di finale: mercoledì 17/12/2025

Quarti di finale: mercoledì 04/02/2026

Quarti di finale: mercoledì 11/02/2026

Semifinali (andata): mercoledì 04/03/2026

Semifinali (ritorno): mercoledì 22/04/2026

Finale: mercoledì 13/05/2026