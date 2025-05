C’è anche Urbano Cairo in tribuna all’Olimpico ad assistere alla finale di coppa Italia tra il Milan e il Bologna

Tra i tanti spettatori presenti all’Olimpico per la finale di coppa Italia tra il Milan e il Bologna c’è anche Urbano Cairo. Il presidente è stato inquadrato dalle telecamere di Mediaset e, sui social, non è mancata la reazione dei tifosi granata, c’è chi ha ricordato che nei suoi 20 anni alla guida della società il Torino non si è mai neppure avvicinato alla finale: il massimo risultato ottenuto dal 2005 è stata la qualificazione ai quarti di finale, raggiunti in appena tre edizioni (l’ultima nella stagione 2019/2020). Quest’anno la squadra di Vanoli è invece uscita dalla competizione ai sedicesimi perdendo in casa 2-1 contro l’Empoli.