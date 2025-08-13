Il direttore tecnico granata è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e ha anche parlato del proprio rapporto con Cairo

Tra una trattativa e un’altra, in attesa che si sblocchino le situazioni in attesa riguardanti il calciomercato in entrata, il tempo di concedersi per un’intervista. Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, giornale di proprietà del presidente granata Cairo, rilasciando dichiarazioni legate alla propria carriera – da calciatore prima e da dirigente adesso – e alla propria esperienza in Piemonte.

Le parole di Vagnati

Al netto dell’ampio spazio dedicato alla propria carriera da giocatore e al ricorsivo ricordo legato alle trattative per Gomis e Bonifazi con la Spal, il dt del Torino ha parlato in particolar modo del proprio rapporto con Cairo, specificando: “Al Torino penso di essere cresciuto, perché lavorare a contatto con il presidente Cairo è come fare un master quotidiano, lui è un negoziatore nato. Ha un impero e potrebbe goderselo, ma è sempre sul pezzo, tutti i giorni. Io cerco di stare al passo“. Tanti elogi ovviamente al proprio superiore, con il quale Vagnati ha dimostrato nel tempo di avere un rapporto molto stretto e forte. Il riferimento al master è chiaro: il dirigente del Toro ha voluto specificare come abbia appreso da Cairo, “negoziatore nato”, a trattare- a detta sua – al meglio.

“L’inquietudine costante”

Ma non finisce qui, perché il direttore dell’area tecnica ha anche parlato di inquietudine dettata dal lavoro: “Ho addosso un’inquietudine costante, però positiva. Non stacco mai”. Tipico dei vari dirigenti delle squadre di Serie A: non si può mai abbassare la guardia o staccare definitivamente dal lavoro, in particolar modo in un periodo intenso come questo. Ma si sa, anche questo aiuta a crescere. E Vagnati, con le sue parole, ha dimostrato di voler salire ancora tanto di livello.