Il centrale marocchino è tornato ad allenarsi con i suoi compagni dopo aver saltato la trasferta di Valencia per un affaticamento muscolare

La difesa del Torino al momento sembra essere il reparto più fragile della squadra, e Baroni sta facendo il possibile per assicurarsi che gli interpreti che ha a disposizione si facciano trovare pronti per l’inizio del campionato. Dopo aver saltato la trasferta di Valencia per un leggero affaticamento muscolare, Masina sembra aver beneficiato dei giorni di riposo concessi dall’allenatore, dal momento che il marocchino è tornato a far parte del gruppo per allenarsi in vista della partita contro il Modena.

Verso Torino-Modena

Baroni nella sua partita all’Olimpico Grande Torino farà il possibile per cercare di esordire in maniera positiva e regalare una prima gioia ai tifosi del Torino. Per farlo l’ex tecnico della Lazio dovrà avvalersi dei suoi uomini migliori, e nei prossimi giorni potrà valutare da vicino i suoi giocatori prima di scegliere quella che sarà la formazione titolare contro il Modena. Il recupero di Masina permetterà alla squadra di essere più competitiva con una maggiore profondità di giocatori in difesa. Nel corso delle prime settimane della preseason, il marocchino è stato uno dei giocatori che su richiesta di Baroni hanno provato a ricoprire anche diversi ruoli. Masina è stato spesso schierato come terzino sinistro, per valutare se potesse essere una valida alternativa a Biraghi, e per questo motivo non è da escludere che potremmo rivedere il classe 1994 in quel ruolo.

Un’alternativa per la difesa

Sebbene il Torino abbia effettuato una serie di investimenti importanti per il reparto offensivo, rimane ancora evidente la necessita di rinforzare la difesa della squadra. La società granata si sta muovendo per valutare possibili nuovi obiettivi di mercato, ma fino ad allora Baroni dovrà contare sui giocatori che ha già a disposizione. Nonostante il recente infortunio, Masina sembra essere pronto per tornare nuovamente in campo. Dopo essere tornato in gruppo con la ripresa degli allenamenti, il marocchino cercherà di mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore per far sì di dimostrare di essere pronto per partecipare al primo incontro di Coppa Italia.