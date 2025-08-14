La vendita dei biglietti per la sfida tra Inter e Torino, in programma domenica 25 agosto alle 20:45 terminerà il giorno prima della gara

L’Inter ha comunicato quelle che saranno le modalità di vendita dei biglietti per la partita in programma il 25 agosto alle 20:45 contro il Torino. La società nerazzurra metterà a disposizione 4361 biglietti per i tifosi del Torino che potranno acquistarli fino alle 19:00 del 24 agosto. Il Terzo anello blu sarà dedicato ai tifosi granata, che potranno acquistare su vivaticket.com e sugli altri punti vendita il proprio biglietto al prezzo di 10 euro.