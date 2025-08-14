A rischio l’esordio di Ardian Ismajli con la maglia del Torino in Coppa Italia. Il difensore ha riportato un infortunio alla coscia
Si ferma Ardian Ismajli. Il difensore albanese ha riportato un infortunio alla coscia destra. La prognosi sarà definitiva in base all’evolversi delle condizioni del nuovo centrale granata.
Il report medico è stato condiviso dal Torino sul sito ufficiale. Come riportato dal club, Ismajli ha sofferto di “una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra“. L’ex Empoli, arrivato in estate, salterà quasi sicuramente la sfida di Coppa Italia contro il Modena del prossimo 18 agosto.