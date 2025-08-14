Mario Giuffredi, agente di Oristanio, ha parlato della situazione tra il suo assistito e il Torino alla pagina social Chiamarsi Bomber

Gaetano Oristanio è ufficialmente sul mercato. La conferma arriva dalle parole dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Il procuratore del trequartista ha rilasciato alcune dichiarazioni alla pagina social Chiamarsi Bomber.

Tra i temi affrontati da Giuffredi c’è stata la situazione di Oristanio. L’agente è stato chiaro: “L’ avventura di Gaetano con il Venezia è giunta ai titoli di coda“. Il procuratore ha confermato il forte interesse del Torino ma ha lasciato un punto interrogativo sulla prossima squadra di Oristanio.

“Il Torino su Oristanio. Vedremo l’evolversi della situazione”

Il futuro di Gaetano Oristanio è un rebus. Il giocatore spinge per lasciare il Venezia dato che vorrebbe proseguire la sua carriera in Serie A. I lagunari sono disposti a lasciar partire il giocatore a patto che vengano soddisfatte le proprie richieste. Giuffredi ha parlato della situazione che riguarda il suo assistito:

“Il futuro di Oristanio deve essere in Serie A. C’è stato e c’è tutt’ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione“, queste le parole dell’agente del giocatore.

Torino-Oristanio, una trattativa a velocità alterna

Gaetano Oristanio è parso più volte a un passo dal Torino. L’accordo tra i granata e il Venezia non è, però, mai arrivato. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la distanza tra la domanda dei veneti e l’offerta del Toro si è ridotta.

Tuttavia, la trattativa è in standby e il direttore tecnico granata Vagnati lavora su piste alternative a quella che conduce al trequartista del Venezia. Nel futuro di Oristanio può esserci il Torino. Solo il tempo e una decisa accelerata dei granata sbloccheranno la situazione.