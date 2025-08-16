Coco chiamato a riscattare un’estate complicata. Il giocatore è stato al centro del mercato ma, per necessità, contro il Modena sarà titolare

Lo scorso 27 giugno, i qatarioti dell’Al-Duhail si facevano avanti per Saul Coco. I soldi degli sceicchi hanno intrigato il Torino e il giocatore, che ha poi rifiutato l’offerta per rimanere in Europa. Pochi giorni dopo, i granata hanno ufficializzato l’arrivo di Ardian Ismajli.

Un rinforzo importante per la squadra di Marco Baroni, che ha iniziato a disegnare il “suo” Toro partendo proprio dal ballottaggio tra Coco e Ismajli. Il prossimo lunedì 18 agosto, i granata scenderanno in campo nel primo turno della Coppa Italia contro il Modena. Ogni dubbio di Baroni sul ballottaggio è improvvisamente sparito: Ismajli non ci sarà e Coco partirà dal primo minuto.

Il ko di Ismajli e il futuro di Coco

Fino ad oggi, l’estate di Coco aveva preso una sola direzione e nulla sembrava poter cambiare il corso degli eventi. Il giocatore ha rifiutato l’offerta dell’Al-Duhail ma non quella dello Spartak Mosca. L’equatoguineano aspetta l’accordo tra i russi e il Toro. Intanto, Coco è sceso in campo nell’amichevole contro il Valencia persa malamente per 3-0.

Il centrale ha contribuito a una delle tre reti subite con un errore grossolano. Un calo di attenzione? Forse, sicuramente la situazione in cui si trova l’ex Las Palmas non ha aiutato. L’infortunio di Ardian Ismajli ha cambiato le carte in tavola e, probabilmente, il futuro di Coco.

Dall’addio alla possibile permanenza da titolare

La lesione muscolare alla coscia destra subita da Ismajli obbliga il difensore albanese a uno stop di diverse settimane. Come scritto, lunedì il Toro sfiderà il Modena nel primo turno della Coppa Italia, mentre il prossimo 25 agosto i granata inizieranno la nuova stagione di Serie A contro l’Inter.

La retroguardia del Toro è, al momento, un cantiere. Al centro della difesa, la sicurezza è Guillermo Maripan. Data la situazione attuale, lo scenario certo è uno: Coco partirà solo davanti a un’offerta ritenuta dal Toro più che soddisfacente. In caso contrario, il difensore sarà il titolare del Torino di Marco Baroni a partire dalla prossima sfida contro il Modena.