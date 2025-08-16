Coco chiamato a riscattare un’estate complicata. Il giocatore è stato al centro del mercato ma, per necessità, contro il Modena sarà titolare
Lo scorso 27 giugno, i qatarioti dell’Al-Duhail si facevano avanti per Saul Coco. I soldi degli sceicchi hanno intrigato il Torino e il giocatore, che ha poi rifiutato l’offerta per rimanere in Europa. Pochi giorni dopo, i granata hanno ufficializzato l’arrivo di Ardian Ismajli.
Un rinforzo importante per la squadra di Marco Baroni, che ha iniziato a disegnare il “suo” Toro partendo proprio dal ballottaggio tra Coco e Ismajli. Il prossimo lunedì 18 agosto, i granata scenderanno in campo nel primo turno della Coppa Italia contro il Modena. Ogni dubbio di Baroni sul ballottaggio è improvvisamente sparito: Ismajli non ci sarà e Coco partirà dal primo minuto.
Il ko di Ismajli e il futuro di Coco
Fino ad oggi, l’estate di Coco aveva preso una sola direzione e nulla sembrava poter cambiare il corso degli eventi. Il giocatore ha rifiutato l’offerta dell’Al-Duhail ma non quella dello Spartak Mosca. L’equatoguineano aspetta l’accordo tra i russi e il Toro. Intanto, Coco è sceso in campo nell’amichevole contro il Valencia persa malamente per 3-0.
Il centrale ha contribuito a una delle tre reti subite con un errore grossolano. Un calo di attenzione? Forse, sicuramente la situazione in cui si trova l’ex Las Palmas non ha aiutato. L’infortunio di Ardian Ismajli ha cambiato le carte in tavola e, probabilmente, il futuro di Coco.
Dall’addio alla possibile permanenza da titolare
La lesione muscolare alla coscia destra subita da Ismajli obbliga il difensore albanese a uno stop di diverse settimane. Come scritto, lunedì il Toro sfiderà il Modena nel primo turno della Coppa Italia, mentre il prossimo 25 agosto i granata inizieranno la nuova stagione di Serie A contro l’Inter.
La retroguardia del Toro è, al momento, un cantiere. Al centro della difesa, la sicurezza è Guillermo Maripan. Data la situazione attuale, lo scenario certo è uno: Coco partirà solo davanti a un’offerta ritenuta dal Toro più che soddisfacente. In caso contrario, il difensore sarà il titolare del Torino di Marco Baroni a partire dalla prossima sfida contro il Modena.
Nessun aereo passerà sopra il rudere prima e durante la partita.
Cazz, ma allora è proprio vero che vogliono proprio tutti distanti dallo stadio,i tifosi del Modena non possono andare,quelli del Toro non andranno di sicuro,ma minkia, hanno addirittura chiuso lo spazio aereo: nessuno si dovrà avvicinare al giocattolo costruito da Cario. Era ora che lo capissero.
Si consiglia agli abitanti delle zone intorno agli stadi di chiudere tapparelle e persiane. Coco in azione…😱
Contro l’Inter farà un figurone, Lautaro sarà già terrorizzato solo all’idea di dover affrontare tale marcatore.