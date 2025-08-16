La Coppa Italia è da poco iniziata e ci sono dei giocatori di proprietà del Torino in prestito che la stanno giocando

Prima dell’inizio della Serie A, si scende in campo per la Coppa Italia. La competizione nazionale è iniziata da poco e ieri sono state giocate le prime 4 gare dei trentaduesimi di finale. Già nello scorso weekend invece, erano stati giocati i 4 turni preliminari. Torino che giocherà lunedì 18 alle 21:15 contro il Modena. Ma come sono andati i giocatori del Torino in prestito in questa Coppa Italia? Partiamo da Nicola Rauti, attaccante classe 2000 del Torino in prestito al Vicenza (che avrà l’obbligo di riscatto a fine stagione). Esordio positivo per i veneti, che avevano battuto per 2-0 in trasferta il Padova. Rauti era entrato in campo al minuto numero 66 al posto di Capello. Ma l’avventura si è conclusa ieri sera: Genoa-Vicenza 3-0. Hanno deciso le reti di Carboni, Stanciu e l’autogol di Benassai. 0 minuti per Rauti. Finisce qui la Coppa Italia per la squadra di Fabio Gallo.

Esordio per Cacciamani

Alessio Cacciamani è andato in prestito in Serie B alla Juve Stabia. La squadra campana ha esordito in trasferta contro il Lecce e ha perso per 2-0. Nonostante l’espulsione di Banda, hanno fatto la differenza i gol di Krstovic su rigore e Kaba. Cacciamani ha esordito in maglia gialloblù, entrando in campo al minuto numero 61 al posto di Mosti. Ha scelto di giocare con il numero 77.

Stasera tocca a Mullen

Questa sera alle ore 18:00 toccherà a Senan Mullen. Il difensore è appena andato in prestito al Mantova e si gioca al Penzo Venezia-Mantova. Possibile esordio, come per Cacciamani, anche per lui.