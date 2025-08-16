Verso la gara di Coppa Italia contro il Modena di Sottil: in 3 giocatori si giocano 2 posti in mezzo al campo dall’inizio

Si avvicina sempre di più l’esordio stagionale del Torino di Marco Baroni. Prima della Serie A contro l’Inter a San Siro, si gioca la Coppa Italia in casa contro il Modena: lunedì 18 alle 21:15. Il nuovo allenatore ha avuto modo nelle 5 amichevoli estive di testare tutti quanti gli elementi a disposizione. Sul modulo non ci sono dubbi: 4-2-3-1. Anche il 3-5-2 a partita in corso è stato provato ma non è la prima scelta al momento, visti anche gli acquisti fatti sul mercato dei trequartisti. Tanta curiosità per vedere la prima formazione ufficiale e ci sono dei dubbi anche a centrocampo. Ci sono infatti 3 giocatori che si giocano il posto nei 2 in mezzo al campo. Vediamo di seguito chi sono.

I tre candidati

I tre giocatori che si giocano il posto da titolare sono Cesare Casadei, Ivan Ilic e Tino Anjorin. Casadei è stato preso a gennaio della scorsa stagione e si punta molto su di lui. Classe 2003 è giovane e di prospettiva: in questa stagione ci si aspetta molto da lui. Contro il Modena è in pole. Al suo fianco poi uno tra Ilic e Anjorin. Ilic è mancino e dopo la mancata cessione in Russia è rimasto qui: Baroni lo considera all’interno del progetto e ha anche fatto un gol bellissimo contro la Cremonese. Anjorin invece è la novità. Ha giocato titolare al fianco di Casadei contro il Valencia ma è stato espulso per doppia ammonizione. Lui è destro: Baroni deve scegliere.

Gli altri 3

Poi ci sono anche Gineitis, Tameze e Ilkhan. Tameze ha giocato nelle amichevoli ma non nell’ultima contro il Valencia. Ha anche trovato un gol contro la Cremonese ma rimane ai margini: non ha molto spazio e potrebbe partire. Stesso discorso per il giovane turco Ilkhan. Gineitis invece è al 100% dentro il Toro. Ma al momento manca un trequartista e Baroni lo ha spesso provato più avanzato e non in mezzo al campo. Insidia in ogni caso Ilic e Anjorin in futuro.