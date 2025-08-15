Il futuro di Emirhan Ilkhan è lontano da Torino. Il turco non rientra nei piani dei granata e attende la cessione

Il viaggio di Emirhan Ilkhan al Torino è giunto al capolinea. A poco più di una settimana dall’inizio della Serie A, il turco ha la conferma di non fare parte del Toro di Baroni. L’esperienza del centrocampista in granata è stata condita da una grande dose di sfortuna.

Gli infortuni hanno segnato l’avventura di Ilkhan al Torino, tenendo il giocatore lontano dal campo per la maggior parte del tempo. Il prossimo 1 settembre chiuderà il calciomercato e il centrocampista di Istanbul attende ancora la chiamata giusta per iniziare una nuova avventura (si spera) entusiasmante.

Ilkhan e gli infortuni

Emirhan Ilkhan ha dimostrato di essere un giocatore di qualità in patria. Il turco ha vestito le maglie di Besiktas (dalle giovanili alla prima squadra) e Istanbul Basaksehir totalizzando 80 presenze e 16 gol. L’aria di casa fa bene al classe 2004 che, lontano dalla sua Turchia, ha vissuto un calvario.

In Italia, infatti, Ilkhan non è riuscito ad affermarsi. L’esperienza in granata non è stata di certo memorabile. Arrivato al Torino nell’agosto 2022, il turco si è dovuto fermare per un problema muscolare a ottobre dello stesso anno.

Appena 2 mesi dopo, nel dicembre 2022, Ilkhan ha sofferto di un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo 33 giorni. Il ko fisico e morale è arrivato nel settembre del 2024, quando il giovane turco si è rotto il legamento crociato. L’intervento, il recupero e il ritorno in campo sono stati la nota positiva in un’esperienza da dimenticare.

I gol in patria, le difficoltà al Torino

Ilkhan è arrivato in Italia nell’estate del 2022 dal Besiktas. Da allora, il giocatore ha alternato la maglia granata a quella della Sampdoria. Anche l’esperienza genovese non è stata memorabile: appena 8 presenze.

Ad agosto 2023, un anno dopo il suo arrivo a Torino, Ilkhan è tornato “a casa”. Il centrocampista ha accettato la proposta dell’Istanbul Basaksehir. Nella stagione in Turchia, Emirhan si è acceso: il classe 2004 ha raccolto 2 gol e 3 assist in 37 presenze tra campionato e coppa turca. Al Torino, i gettoni sono stati solo 4, nella stagione 2022/2023. Ilkhan si prepara a salutare la maglia granata, dispiaciuto per l’esperienza ma carico per il futuro.