Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 14 agosto

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato, il calciomercato continua a tenere banco. Il Milan si prepara ad accoglie Zachary Athekame. Il terzino ha svolto le visite mediche e firmerà il suo contratto con i rossoneri nel pomeriggio. Sempre in casa Milan si registra l’interesse del Leeds per Noah Okafor, in uscita dopo i 6 mesi di prestito al Napoli della scorsa stagione.

La Roma cerca nuovi esterni. Dopo il sondaggio per Ezzalzouli del Real Betis – obiettivo anche del Como – i giallorossi sono al lavoro con l’Aston Villa per l’arrivo in prestito oneroso di Leon Bailey. Nella capitale, sponda giallorossa, continua a tenere banco l’uscita di Dovbyk. L’ucraino è stato accostato a diversi club ma nessuna squadra ha avanzato un’offerta ufficiale.

Cagliari, concorrenza per Kumbulla. Il Como saluta Azon

Il Cagliari vuole rinforzare la difesa. I rossoblù seguono con attenzione Marash Kumbulla. Il difensore di proprietà della Roma è reduce da una buona stagione all’Espanyol. I sardi devono fare i conti con la concorrenza che arriva proprio dal campionato spagnolo. Sul giocatore, infatti, ci sono anche Alaves, Mallorca e Siviglia.

Il Como saluta Ivan Azon. L’attaccante classe 2002 è stato uno dei protagonisti del prestagione biancoblù. Le buone prestazioni, però, non sono bastate a convincere Fabregas a concedere allo spagnolo un posto in squadra. Azon si trasferirà all’Ipswich Town, in Premier League.

Il Napoli su Chiesa, Kolo Muani si avvicina alla Juventus

Il Napoli continua la ricerca per un nuovo esterno. Sfumato l’arrivo di Dan Ndoye dal Bologna, accasatosi al Nottingham Forrest, gli azzurri scorrono il dito sulla lista dei desideri. In casa Napoli torna di moda il nome di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool.

Il campione d’Europa non è l’unico giocatore della Premier presente in lista. Gli azzurri, infatti, seguono anche Zinchenko dell’Arsenal e Zirkzee del Manchester United. Il ds Manna segue anche Mika Godts dell’Ajax, talento classe 2005. La Juventus si avvicina a Randal Kolo Muani. I bianconeri hanno intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per il francese. C’è distanza tra domanda e offerta ma la trattativa è ben avviata.