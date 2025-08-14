L’attaccante paraguayano del Torino sembra aver attirato su di sé l’attenzione di diversi club di Serie A: Lecce e Cremonese le contendenti
Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Simeone, il Torino sembra aver completato il reparto offensivo della squadra, e la firma dell’argentino sembra aver reso ancora più concreta la possibilità che Sanabria venga ceduto.
Il paraguayano dopo 5 stagioni al Torino sembra essere ormai pronto per un nuovo capitolo della sua carriera, che non è escluso possa continuare in Serie A. Su di lui è infatti nata da diverse settimane l’attenzione della Cremonese, squadra neopromossa allenata da Nicola, che vede di buon occhio la possibilità di tornare ad allenare il suo vecchio giocatore. Per questo motivo la squadra lombarda si candida a essere la contendente numero uno per Sanabria, tuttavia la società dovrà fronteggiare la concorrenza di altri club di Serie A interessati al giocatore.
Il Lecce punta a Sanabria per l’attacco
Negli ultimi giorni il Lecce sembra infatti essersi inserito nella trattativa per Sanabria. La squadra pugliese ha intravisto nella probabile cessione del giocatore una concreta possibilità di dare maggiore profondità e qualità al reparto offensivo della squadra. Per questo motivo il Lecce nei prossimi giorni valuterà le future mosse di mercato per cercare di ottenere il paraguayano per la prossima stagione cercando di superare la concorrenza della Cremonese.
