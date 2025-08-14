Senan Mullen è un nuovo giocatore del Mantova. Il giocatore irlandese si trasferisce in Lombardia con la formula del prestito

Nella stagione 2025/2026, Senan Mullen vestirà la maglia del Mantova. Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore irlandese. Mullen si unisce a un gruppo di giovani granata che andranno a fare esperienza in Serie B nel campionato alle porte.

Oltre al classe 2005, anche Alessio Cacciamani e Come Bianay Balcot hanno lasciato temporaneamente il Torino per trasferirsi in prestito alla Juve Stabia. Il Toro vuole puntare sui giovani ma la priorità è far accumulare loro esperienza. Mullen è uno dei giocatori che i granata osservano più da vicino, visto il grande talento del difensore irlandese, e per questo motivo la società ha comunicato di avergli rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per la stagione successiva.