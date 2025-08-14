Toro.it

Senan Mullen è un nuovo giocatore del Mantova. Il giocatore irlandese si trasferisce in Lombardia con la formula del prestito

Nella stagione 2025/2026, Senan Mullen vestirà la maglia del Mantova. Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore irlandese. Mullen si unisce a un gruppo di giovani granata che andranno a fare esperienza in Serie B nel campionato alle porte.

Oltre al classe 2005, anche Alessio Cacciamani e Come Bianay Balcot hanno lasciato temporaneamente il Torino per trasferirsi in prestito alla Juve Stabia. Il Toro vuole puntare sui giovani ma la priorità è far accumulare loro esperienza. Mullen è uno dei giocatori che i granata osservano più da vicino, visto il grande talento del difensore irlandese, e per questo motivo la società ha comunicato di avergli rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per la stagione successiva.

Senan Michael Mullen of Torino FC looks on during warm up prior to the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 14-08-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
3 minuti fa

Prospetto interessante, invece di andare a scovare Coco dietro le palme.

Calciomercato Torino, per Sanabria si inserisce il Lecce