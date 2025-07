Gaetano Oristanio aspetta il Torino. Il trequartista ha detto sì ai granata, che non hanno ancora l’accordo col Venezia

Gaetano Oristanio aspetta il Torino. Il talentuoso trequartista ha già detto sì ai granata, che devono trovare l’accordo col Venezia. Le due squadre hanno avuto più contatti ma continua a mancare la stretta di mano finale.

Nelle scorse settimane, il direttore tecnico Davide Vagnati ha incontrato la dirigenza veneta con la quale si è parlato del giocatore. Il Venezia disputerà la prossima stagione in Serie B, un fattore che ha portato Oristanio a dire sì con piacere al Toro di Baroni.

Torino-Venezia, non c’è l’accordo

Passano le settimane ma l’accordo per Oristanio continua a mancare. In precedenza, le parti avevano avuto un contatto diretto e il Toro aveva avanzato la sua offerta al Venezia. Il problema della trattativa resta la formula.

Il Torino, infatti, non vuole modificare la propria strategia. I granata puntano al prestito di Oristanio con diritto di riscatto, mentre il Venezia si priverà del trequartista solo a titolo definitivo. Il prezzo fissato dai veneti era di 12 milioni, il Toro ne aveva proposti 8. Le parti avevano trovato una bozza di accordo a 10 milioni, senza però riuscire a concludere l’affare.

Oristanio, la necessità del Torino di Baroni

Dopo Ngonge e Aboukhlal, il Torino punta a chiudere per il terzo rinforzo sulla trequarti. Gaetano Oristanio è il giocatore che può fare al caso di Baroni. Il classe 2002 è abile palla al piede e rapido tra le linee, un profilo perfetto per le geometrie dell’allenatore ex Lazio.

Nella scorsa stagione, Oristanio ha totalizzato 3 assist e 3 gol in 37 partite. Nonostante i buoni numeri individuali, il trequartista non è riuscito a evitare la retrocessione dei lagunari. La Serie B dei veneti è un fattore che gioca a favore del Toro, che puntano sulla volontà del giocatore e del suo sì già dato ai granata.